Ален Симонян письменно отозвал свое прошение об отставке

Согласно п.1 ч.2 ст.155 конституционного закона “Регламент НС”, депутат Национального Собрания Армении Ален Симонян 25 мая письменно отозвал свое прошение об отставке. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в официальном заявлении председателя НС Ара Баблояна по поводу отзыва прошения об отставке депутата НС А.Симоняна.

Алан Симонян подал заявку об отказе от депутатского мандата 22 мая. Он объяснил этот шаг тем, что хотел сохранить мандат члена Совета старейшин Еревана и продолжать заниматься проблемами Еревана. Однако 24 мая мэр Еревана Тарон Маргарян направил в Центральную избирательную комиссию протокол о лишении Алена Симоняна мандата члена Совета старейшин. 25 мая Центральная избирательная комиссия обсудила протокол мэра Еревана и решила мандат Алена Симоняна передать Наре Оганесян.