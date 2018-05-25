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“На международной арене государственный интерес Армении надо представлять совместно”: Ашотян


Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Армен Ашотян 25 мая принял руководителя офиса по связям НАТО на Южном Кавказе   Розарию Пульизи.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в ходе встречи собеседники обратились к внутриполитическим событиям последнего времени и текущим развитиям в Армении, приоритетам внешней политики и безопасности.

В этом контексте подчеркнута важность того, что новое правительство будет продолжать внешнеполитический вектор прежней исполнительной власти, без резких для Армении поворотов. Председатель комиссии добавил, что тандем исполнительной власти и парламентского оппозиционного большинства должен сделать возможное для созидания более демократического и надежного будущего Армении.    

Коснувшись роли парламентской дипломатии, А.Ашотян отметил, что на международной арене государственный интерес Армении надо представлять совместно.

В связи с мирным урегулированием нагорно-карабахского конфликта председатель комиссии подчеркнул, что решение проблемы возможно исключительно путем мирного урегулирования, в формате сопредседателей МГ ОБСЕ – с вовлечением народа Арцаха в вынесение решений.




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