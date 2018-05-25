Азиатские индексы - 25-05-18
ТОКИО, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 25 мая на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.06% и составил 22450.79 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.22% и составил 1771.70 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.42% и составил 3141.30 пункта, а HANG SENG снизился на 0.56% и составил 30588.04 пункта.
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