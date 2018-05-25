ЕС исключил Багамские острова и Сент-Китс и Невис из черного списка офшоров

Евросоюз исключил два островных государства - Багамские острова и Сент-Китс и Невис из черного списка офшоров, которые не принимают должных мер для обеспечения финансовой прозрачности и борьбы с налоговыми преступлениями, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Решение об этом принято в пятницу на заседании Совета ЕС по экономике и финансам, сообщил на итоговой пресс-конференции встречи замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Таким образом, в этом черном списке ЕС остались семь государств и территорий: Американское Самоа, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские острова.





