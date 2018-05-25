В МИД РФ заявили о продолжении сотрудничества между Москвой и Ереваном

Никакого замедления в сотрудничестве между Россией и Арменией не происходит, все финансовые, инвестиционные и торговые проекты остаются на столе. Как передает Арменпресс, об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях Петербургского международного экономического форума.

"Мы не прекращали и не замедляли сотрудничество [с Арменией], - сказал дипломат. - Когда была встреча [президента России] Владимира Путиным с новым премьером Армении, подтверждено было, что все сохраняется. Вектор и динамика те же".

"Не могу говорить про специфику всевозможных проектов, - указал Панкин. - Но все проекты, касающиеся финансового взаимодействия, торгового, инвестиционного, гуманитарного, на столе. То есть никаких отклонений или урезаний масштабов не происходит".