Макрон заявил, что верит в хорошее будущее отношений с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон верит в хорошие и добрые отношения с Россией. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом он заявил в пятницу, выступая на встрече с представителями деловых кругов России и Франции на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Я верю в хорошие, добрые отношения между нашими странами, - сказал он. - Во время переговоров мы говорили об историческом прошлом, об экономике, общих проектах. Это то, что объединяет наши народы".

При этом Макрон подчеркнул, что "необходимо отделить некоторые области от геополитических сфер, избавить их от политизации". "Над этим я очень много работаю со своими партнерами из Евросоюза. Мы многого уже добились, но хотим идти еще дальше", - сказал французский лидер.

"Мы стремимся к европейскому суверенитету. Для этого необходимо начать с самостоятельности и суверенности в области финансирования. Мы хотим, чтобы было больше новых предприятий", - заявил он. "Я верю в то, что у наших отношений хорошее будущее, у меня видение Европы, простирающейся от Атлантики до Урала. Я верю, что эти отношения обретут новую динамику", - отметил президент Франции.