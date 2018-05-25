В ООН распространен меморандум МИД Республики Арцах

8 мая с. г. в Организации Объединенных Наций (ООН) распространен меморандум МИД Республики Арцах, в котором представлена позиция Республики Арцах по широкому кругу вопросов, касающихся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. 18 мая документ был опубликован на официальном сайте ООН и доступен по следующей ссылке.

Как передает «Арменпресс», в документе приводятся аргументы и факты, демонстрирующие несостоятельность как исторических, так и правовых доводов азербайджанской стороны, которые в своей совокупности являются своеобразным манифестом о намерении Азербайджана и далее препятствовать реализации народом Арцаха своих неотъемлемых индивидуальных и коллективных прав человека.

В меморандуме подчеркивается, что, искаженно интерпретируя нормы международного права, Азербайджан предпринимает безуспешные попытки оправдать свою деструктивную политику по изоляции Арцаха и препятствованию мирному урегулированию азербайджано-карабахского конфликта: «Торпедируя любые миротворческие инициативы, агрессивно навязывая логику конфронтации, пытаясь развязать новую войну, азербайджанские власти надеются изменить ход урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, в котором отчетливо прослеживается тенденция к все большему признанию решающей роли народа Арцаха в определении своего будущего».

«Азербайджано-карабахский конфликт, начавшийся с массовых нарушений прав армянского населения Арцаха и Азербайджана, продолжается до сих пор именно по причине нежелания азербайджанской стороны отказаться от политики отрицания индивидуальных и коллективных прав граждан Республики Арцах. Данная политика, выражаемая, в том числе в стремлении изолировать Арцах, вкупе с непрекращающимися военными провокациями азербайджанской стороны, является не только нарушением Азербайджаном своих международных обязательств, но и серьезной угрозой миру и безопасности на Южном Кавказе», - отмечается в меморандуме.