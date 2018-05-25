Съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде начнутся в декабре

Съемки новой, 25-й киноленты из цикла о Джеймсе Бонде стартуют в начале декабря этого года. Сценарий к фильму напишет лауреат премии "Оскар" Джон Ходж, как передает Арменпресс, об этом сообщили создатели фильма в пятницу в Twitter.

"Мы ждали тебя, 25-й фильм о Джеймсе Бонде. Пятое появление Дэниэла Крэйга в роли агента 007 будет срежиссировано лауреатом премии Американской академии киноискусств Дэнни Бойлом по сценарию Джона Ходжа. Работы над фильмом стартуют 3 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

В марте этого года Бойл заявлял, что вскоре планирует начать работу над кинолентой, чтобы она смогла выйти к концу года. Режиссер назвал и условное название ленты - "Джеймс Бонд - 25".

Первый фильм киноцикла о приключениях "агента 007" Джеймса Бонда под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия "бондианы" "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн.





