В Евросоюзе вступил в силу новый закон о защите персональных данных

Общий регламент ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), регулирующий распространение и использование личных данных европейцев, вступает в силу 25 мая, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте, посвященном принятому закону.

В соответствии с нормами регламента, теперь пользователи из ЕС имеют право знать, как именно используются персональные данные, которые они предоставляют о себе в интернете.

Новые правила являются экстерриториальными и распространяются на операторов, обрабатывающих персональные данные европейцев как в 28 странах - членах ЕС, так и за пределами союза. В случае использования данных пользователей в нарушение регламента предусмотрен штраф вплоть до 20 млн евро.