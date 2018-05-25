Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май

Ким Кардашьян изменила внешность ради мужа


Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян перекрасила волосы в честь празднования четвертой годовщины свадьбы с рэпером Канье Уэстом. Видео с новой внешностью телезвезда опубликовала в stories своегоInstagram-аккаунта.

Блондинка Кардашьян показала прическу своим подписчикам во время поездки на заднем сиденье автомобиля. «Я снова стала блондинкой. Блонд — любимый цвет волос Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины», — сказала 37-летняя Кардашьян на ролике, передает Арменпресс.

До этого она красила волосы в блонд в сентябре 2017 года, а в феврале 2018-го добавила розовый оттенок. В марте Кардашьян вернула свой натуральный темный цвет.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились 24 мая 2014 года. До этого пара состояла в отношениях два года.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации