Ким Кардашьян изменила внешность ради мужа

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян перекрасила волосы в честь празднования четвертой годовщины свадьбы с рэпером Канье Уэстом. Видео с новой внешностью телезвезда опубликовала в stories своегоInstagram-аккаунта.

Блондинка Кардашьян показала прическу своим подписчикам во время поездки на заднем сиденье автомобиля. «Я снова стала блондинкой. Блонд — любимый цвет волос Канье, и я покрасилась в честь нашей годовщины», — сказала 37-летняя Кардашьян на ролике, передает Арменпресс.

До этого она красила волосы в блонд в сентябре 2017 года, а в феврале 2018-го добавила розовый оттенок. В марте Кардашьян вернула свой натуральный темный цвет.

Ким Кардашьян и Канье Уэст поженились 24 мая 2014 года. До этого пара состояла в отношениях два года.