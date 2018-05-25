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Самую длинную пиццу в мире изготовили в Неаполе


Для создания огромнейшего блюда кулинары из Неаполя потратили 83 килограмма муки, 50 килограмм сыра и семь килограмм томатного соуса,  сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Длина пиццы составила семь метров и 15 сантиметров. В ее приготовлении участвовало 100 кулинаров. Мировой рекорд был подтвержден специальной комиссией. Приготовление пиццы проходило под открытым небом на глазах у сотен людей. После установления рекорда кулинары раздали блюдо благотворительным организациям.

 




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