Самую длинную пиццу в мире изготовили в Неаполе

Для создания огромнейшего блюда кулинары из Неаполя потратили 83 килограмма муки, 50 килограмм сыра и семь килограмм томатного соуса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Длина пиццы составила семь метров и 15 сантиметров. В ее приготовлении участвовало 100 кулинаров. Мировой рекорд был подтвержден специальной комиссией. Приготовление пиццы проходило под открытым небом на глазах у сотен людей. После установления рекорда кулинары раздали блюдо благотворительным организациям.