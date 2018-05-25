Самую длинную пиццу в мире изготовили в Неаполе
Для создания огромнейшего блюда кулинары из Неаполя потратили 83 килограмма муки, 50 килограмм сыра и семь килограмм томатного соуса, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.
Длина пиццы составила семь метров и 15 сантиметров. В ее приготовлении участвовало 100 кулинаров. Мировой рекорд был подтвержден специальной комиссией. Приготовление пиццы проходило под открытым небом на глазах у сотен людей. После установления рекорда кулинары раздали блюдо благотворительным организациям.
- 16:40 CNN: Вайнштейн задержан по обвинению в изнасиловании
- 16:37 Макрон заявил, что верит в хорошее будущее отношений с Россией
- 16:24 Ученые рассказали о пользе лишнего веса
- 16:10 В ООН распространен меморандум МИД Республики Арцах
- 16:05 Съемки 25-го фильма о Джеймсе Бонде начнутся в декабре
- 16:02 В Евросоюзе вступил в силу новый закон о защите персональных данных
- 15:55 Строя новые мосты: «Арменпресс» подписал соглашение с Государственным информационным агентством Кубы
- 15:55 Ким Кардашьян изменила внешность ради мужа
- 15:49 Найдено средство против бессмертных раковых клеток
- 15:47 Самую длинную пиццу в мире изготовили в Неаполе
- 15:40 Турция может принять меры против США в случае отказа поставить ей F-35
- 15:36 В основе карабахского урегулирования должны быть учтены интересы и стремления армянской стороны: Министр ИД
- 15:34 Продажи золота выросли благодаря Меган Маркл
- 15:30 С 1-го июня будет приостановлена на 2 месяца работа реактора второго энергоблока ААЭС
- 15:19 Эдуард Шармазанов представил председателю Национального Совета Словакии внутриполитическую ситуацию в Армении
- 15:00 Видео разрушения ядерного полигона в КНДР
- 14:42 Ваграм Багдасарян просит время, чтобы оценить деятельность нового правительства Армении
- 14:31 Ваграм Багдасарян не видит необходимости в проведении внеочередных выборов
- 14:23 В США спрогнозировали ближайшее технологическое будущее
- 14:19 Нидерланды решили привлечь Россию к ответственности за крушение MH17
- 14:10 РПА не откажется от обсужения внесения изменений в ИК Армении
- 14:05 Бако Саакян предложил включить ряд проектов в программу «Телемарафона-2018»
- 13:59 Порядок выдачи разрешений на рекламу методов лечения, лекарств и медтехники в Армении будет изменен
- 13:50 В Ирландии начался референдум о расширении права на аборт
- 13:44 По мнению экономиста, снижение подоходного налога сделает внедрение обязательной накопительной пенсионной системы реалистичным
- 13:43 Опрос: американцы считают, что их страна теряет влияние на Ближнем Востоке
- 13:30 В США распродают со скидкой памятные монеты, приуроченные к саммиту с КНДР
- 13:20 Отношения с Пашиняном никогда не были обостренными: Ара Баблоян
- 13:16 Ара Баблоян уверяет, что Республиканская партия Армении не обсуждает вопроса о смене председателя
- 13:03 Женщины разделись и вышли на улицу в белье
- 12:57 В Англии лабрадор усыновил девятерых утят
- 12:50 В совете старейшин Еревана Алена Симоняна сменит Нара Ованнисян
- 12:44 В Южной Америке запустили самый короткий международный рейс
- 12:43 Ара Баблоян считает, что в случае консенсуса не исключена возможность внесения изменений в ИК Армении
- 12:41 Абэ: Япония сожалеет, но поддерживает решение Трампа об отмене саммита с КНДР
21:54, 22.05.2018
Просмотрели 1312 раз США готовы рассмотреть вопрос о включении Армении в грантовую программу корпорации «Вызовы тысячелетия»
13:55, 19.05.2018
Просмотрели 1311 раз В Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида понтийских греков
11:40, 21.05.2018
Просмотрели 1178 раз Вместо семи лет – за семь дней: Армен Саркисян – о пробуждении в людях гражданского чувства
16:39, 22.05.2018
Просмотрели 1139 раз Австралийский город Райд принял резолюцию в поддержку независимости Республики Арцах
21:43, 23.05.2018
Просмотрели 1085 раз Законопроект о признании Геноцида армян будет представлен в парламенте Израиля для окончательного обсуждения 30 мая