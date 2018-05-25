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В основе карабахского урегулирования должны быть учтены интересы и стремления армянской стороны: Министр ИД


В основе карабахского урегулирования должны быть учтены интересы и стремления армянской стороны. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

«В настоящее время важнейшей целью является возобновление переговоров. Ереван находится на связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, однако в них  должны быть учтены интересы и стремления  армянской стороны. Наша важнейшая цель в настоящее время – вовлеченность в процесс переговоров по урегулированию исключительно в рамках Минской группы ОБСЕ»,- сказал он.

«Мы все надеемся на скорейшее урегулирование. Однако урегулирование должно отражать наши интересы, стремления, цели. Естественно, мы говорим о компромиссе, но в основе этого заложены наши цели и интересы, право народа Арцаха на свободное  самоопределение, безопасность народа Арцаха. Необходимо сохранить динамику переговоров»,- сказал он.

По его словам, Ереван находится на связи с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, уже состоялась телефонная беседа с главой МИД РФ, в ближайшее время Армению посетят глава МИД Франции и делегация США.


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