25-го мая министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Артур Григорян совершил обход ААЭС в Мецаморе. Он ознакомился с работой ААЭС, а также с ходом работ по продлению сроков работы второго энергоблока ААЭС. Как передает «Арменпресс», в беседе с журналистами он сказал, что с 1-го июня будет приостановлена на 2 месяца работа реактора второго энергоблока ААЭС.

Реализация проекта по продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС сопоставима по объемам работ со строительством нового блока. Сложность реализуемой в Армении программы заключается в ограниченности сроков. Весь проект условно делится на 2 этапа.

На первом, подготовительном этапе была проведена колоссальная работа по обследованию основного оборудования. Всего было исследовано порядка 4500 единиц оборудования. Важно было определить, в каком состоянии находилась станция, что необходимо поменять, что можно не менять, подвести черту под тем оборудованием и конструкциями, которые непосредственно влияют на уровень безопасности, как проектной, так и эксплуатационной.

Строительно-монтажные работы будут вестись весной и летом. Летом начнется замена одной турбины, потом и второй. За шесть месяцев предстоит также заменить один турбогенератор, а второй — в 2019 году

В марте 2014 года правительство Армении приняло решение о продлении срока эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции на 10 лет — до 2026 года. Координацию проекта осуществляет дочерняя структура Госкорпорации «Росатом» — АО «Русатом Сервис». Окончание работ запланировано на 2019 год. Правительство Российской Федерации выделило Армении на эти цели государственный экспортный кредит на сумму $270 млн и грант в $30 млн. В марте 2015 года был создан Совместный координационный комитет (СКК) по реализации программы.