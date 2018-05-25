Эдуард Шармазанов представил председателю Национального Совета Словакии внутриполитическую ситуацию в Армении

25 мая вице-спикер НС, руководитель группы дружбы Армения – Словакия Эдуард Шармазанов встретился в Братиславе с Председателем Национального Совета Словацкой Республики Андреем Данко. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Вице-спикер НС РА поблагодарил г-на Данко за содействие в организации в словацком парламенте выставки под девизом “Парламентарии против геноцидов”, посвященной 70-летию принятия Генассамблеей ООН конвенции “О предупреждении и наказании преступления геноцида”. Он высоко оценил вклад А.Данко и парламента в процесс международного признания Геноцида армян, в этом русле подчеркнув важность признания и осуждения злодеяния Национальным Советом Словакии в 2004 г.

Обратившись к развитию межпарламентского сотрудничества, стороны выделили активизацию взаимных поездок, сотрудничество на уровне групп дружбы, эффективное взаимодействие на международных площадках по представляющим двусторонний интерес вопросам.

Э.Шармазанов представил региональную и внутриполитическую ситуацию в РА, отметив: “По моему глубокому убеждению, демократические ценности не должны иметь альтернативы в Армении – страна должна неуклонно двигаться вперед путем развития демократии, уважая плюрализм мнений”.

Коснувшись урегулирования НК-проблемы, вице-спикер НС подтвердил позицию армянской стороны – решать конфликт исключительно мирным путем, в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. Он позитивно оценил взвешенную позицию Словакии в урегулировании вопроса.

“Азербайджан, искажая суть конфликта, пытается представить НК-проблему как территориальный спор, между тем это борьба за реализацию права на самоопределение, свободу и независимость народа. Международное признание независимости Арцаха не имеет альтернативы”, - подчеркнул вице-спикер НС РА.

Обратившись к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, Э.Шармазанов выразил надежду, что парламент Словакии ратифицирует документ в сжатые сроки.