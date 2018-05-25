Видео разрушения ядерного полигона в КНДР

Власти КНДР демонтировали тоннели на ядерном полигоне Пунгери. Видео разрушения записали иностранные журналисты, которых пригласили наблюдать за процессом, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Два взрыва прогремели в четверг утром, 24 мая, и еще четыре - вечером. Журналисты наблюдали за взрывами с горы, на расстоянии 500 метров от самого объекта.

Власти Северной Кореи решили разрушить полигон в преддверии встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которая была намечена на 12 июня. Однако Дональд Трамп отменил эту встречу.