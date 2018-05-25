Видео разрушения ядерного полигона в КНДР
Власти КНДР демонтировали тоннели на ядерном полигоне Пунгери. Видео разрушения записали иностранные журналисты, которых пригласили наблюдать за процессом, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Два взрыва прогремели в четверг утром, 24 мая, и еще четыре - вечером. Журналисты наблюдали за взрывами с горы, на расстоянии 500 метров от самого объекта.
Власти Северной Кореи решили разрушить полигон в преддверии встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа, которая была намечена на 12 июня. Однако Дональд Трамп отменил эту встречу.
- 15:00 Видео разрушения ядерного полигона в КНДР
- 14:23 В США спрогнозировали ближайшее технологическое будущее
- 14:19 Нидерланды решили привлечь Россию к ответственности за крушение MH17
- 14:05 Бако Саакян предложил включить ряд проектов в программу «Телемарафона-2018»
- 13:59 Порядок выдачи разрешений на рекламу методов лечения, лекарств и медтехники в Армении будет изменен
- 13:50 В Ирландии начался референдум о расширении права на аборт
- 13:44 По мнению экономиста, снижение подоходного налога сделает внедрение обязательной накопительной пенсионной системы реалистичным
- 13:43 Опрос: американцы считают, что их страна теряет влияние на Ближнем Востоке
- 13:30 В США распродают со скидкой памятные монеты, приуроченные к саммиту с КНДР
- 13:20 Отношения с Пашиняном никогда не были обостренными: Ара Баблоян
- 13:16 Ара Баблоян уверяет, что Республиканская партия Армении не обсуждает вопроса о смене председателя
- 13:03 Женщины разделись и вышли на улицу в белье
- 12:57 В Англии лабрадор усыновил девятерых утят
- 12:50 В совете старейшин Еревана Алена Симоняна сменит Нара Ованнисян
- 12:44 В Южной Америке запустили самый короткий международный рейс
- 12:43 Ара Баблоян считает, что в случае консенсуса не исключена возможность внесения изменений в ИК Армении
- 12:41 Абэ: Япония сожалеет, но поддерживает решение Трампа об отмене саммита с КНДР
- 12:33 «Скорее Дунай изменит свое русло, чем пантюркизм достигнет своей цели»: Эдуард Шармазанов
- 12:16 В семи органах по оказанию социальной помощи Арарата и Армавира обнаружены финансовые нарушения на сумму в 33 млн драмов
- 12:03 В Атлантике ожидается формирование до 16 штормов и ураганов в 2018 году
- 11:57 В Армении в российских школах ЮВО прозвенел «последний звонок»
- 11:55 Прерванная работа Соткского рудника в Армении восстановлена
- 11:28 Москва заявила об "адекватных мерах" в ответ на сближение Грузии с НАТО
- 11:26 Прозвеневший сегодня Последний звонок ведет вас к Армении мечты: Поздравительное послание президента Армении Армена Саркисяна
- 11:23 Поздравительное послание председателя НС Армении Ара Баблояна по случаю Последнего звонка
- 11:21 Валерий Осипян призывает выпускников соблюдать порядок
- 11:20 Потомки Драстамата Канаяна посетили институт, носящий имя их деда
- 11:18 Процесс построения свободной и счастливой Армении необратим: Никол Пашинян
- 11:16 Танцующие дети из Нигерии и их вирусное видео
- 11:11 Суд в США обязал Samsung выплатить Apple $539 млн за нарушение патентов
- 10:55 Армянские шахматисты – среди лидеров на турнире «Юные звезды мира»
- 10:50 Борец Саак Ованнисян завоевал путевку на юношеские Олимпийские игры
- 10:45 Международный конкурс имени Хачатуряна соберет в Армении музыкантов из 9 стран
- 10:42 Facebook и Twitter ужесточили правила размещения политической рекламы
- 10:36 В Канаде двое неизвестных взорвали бомбу в ресторане
13:55, 19.05.2018
Просмотрели 1308 раз В Цицернакаберде почтили память жертв Геноцида понтийских греков
21:54, 22.05.2018
Просмотрели 1304 раз США готовы рассмотреть вопрос о включении Армении в грантовую программу корпорации «Вызовы тысячелетия»
11:40, 21.05.2018
Просмотрели 1176 раз Вместо семи лет – за семь дней: Армен Саркисян – о пробуждении в людях гражданского чувства
16:39, 22.05.2018
Просмотрели 1137 раз Австралийский город Райд принял резолюцию в поддержку независимости Республики Арцах
21:43, 23.05.2018
Просмотрели 1083 раз Законопроект о признании Геноцида армян будет представлен в парламенте Израиля для окончательного обсуждения 30 мая