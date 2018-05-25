Порядок выдачи разрешений на рекламу методов лечения, лекарств и медтехники в Армении будет изменен

В Министерстве здравоохранения Армении начата работа над изменением порядка предоставления разрешения на рекламу лекарств, медтехники и врачебных методов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook пишет министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

По его словам, это делается для того, чтобы рекламные агентства не были вынуждены для каждого конкретного рекламного материала получать разрешение в Министерстве здравоохранения, но в то же время, чтобы был надлежащий контроль в отношении рекламы так, чтобы здоровье граждан не оказалось под угрозой.