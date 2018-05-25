Время в Ереване: 11:07:36,   25 Май

Порядок выдачи разрешений на рекламу методов лечения, лекарств и медтехники в Армении будет изменен


В Министерстве  здравоохранения Армении начата работа над изменением порядка предоставления разрешения на рекламу лекарств, медтехники и врачебных методов. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook  пишет министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.


По его словам, это делается для того, чтобы рекламные агентства не были вынуждены для каждого конкретного рекламного материала получать разрешение в Министерстве здравоохранения, но в то же время, чтобы был надлежащий контроль в отношении рекламы так, чтобы здоровье граждан не оказалось под угрозой.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации