В Ирландии начался референдум о расширении права на аборт

Референдум, в ходе которого будет решен вопрос о легализации абортов, проходит в Ирландии, как передает Арменпресс, об этом пишет в пятницу The Guardian.

По данным издания, число голосов "за" и "против" абортов по результатам референдума может быть примерно равным.

Ранее за реформу выступил ирландский премьер-министр Лео Варадкар, отметив ее историческое значения для страны.

Речь идет об изменениях в статью 40.3.3 конституции Ирландии, которая признает право на жизнь матери и нерожденного ребенка одинаковыми по своей юридической силе.

В том случае, если большинство избирателей выскажутся за расширение права на аборт, подготовка соответствующего законопроекта будет возложена на парламент Ирландии. В этом случае в законопроекте будет содержаться разрешение на совершение аборта до 12 недель беременности. Прерывание беременности, начиная с 23-й недели, будет возможно в случае наличия угрозы для здоровья женщины.

В соответствии с последними опросами общественного мнения, за аборт выступают менее половины совершеннолетних жителей Ирландии. Так, согласно результатам опроса, который был проведен исследовательской компанией "Ипсос" и изданием The Irish Times, 44% ирландцев одобряют расширение права на аборт. При этом 32% респондентов выступают против абортов, а 24% опрошенных заявили, что пока не могут дать ответ на этот вопрос.

Согласно другому опросу, результаты которого были опубликованы телеканалом Sky news, легализацию абортов в Ирландии одобряют 47% жителей страны.

Ежегодно около 3,5 тыс. ирландских женщин выезжают за границу с целью совершить аборт - как правило, в Великобританию. Помимо этого, порядка 2 тыс. забеременевших женщин каждый год нелегально приобретают в Интернете таблетки и другие средства для того, чтобы самостоятельно совершить аборт на ранней стадии беременности, отмечает The Guardian.

В соответствии с ирландским законодательством, женщине, совершившей аборт, может грозить до 14 лет лишения свободы. Аборты являются легальными лишь в том случае, если беременность представляет серьезную опасность для жизни женщины.