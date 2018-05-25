По мнению экономиста, снижение подоходного налога сделает внедрение обязательной накопительной пенсионной системы реалистичным

Снижение подоходного налога сделает внедрение обязательной накопительной пенсионной системы реалистичным. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал экономист Атом Маргарян, отметив, что это может оказаться выгодным и для граждан.

- Г-н Маргарян, говорится о том, чтобы настолько снизить подоходный налог, чтобы для граждан эти 3-5% не стали дополнительным беременем. Считаете ли вы это реалистичным?

-Теоретически возможно снижение подоходного налога, и за счет этого внедрение обязательной накопительной пенсионной системы станет реалистичным. Это может оказаться выгодным и для граждан.

Они не будут чувствовать изменений, одновременно входя в систему пенсионных накоплений. Думаю, что эта проблема политическая, и на этом этапе ее трудно буьдет осуществить, поскольку подобные вопросы решаются в парламенте.

-Министр по труду и соцвопросам Манэ Тандилян предложила отложить обязательность накопительной пенсионной системы на год. Какие риски вы видите в этом случае?

-Этот вопрос также зависит от политического цикла. Имею в виду внеочередные выборы – если они пройдут без потрясений, и финансовая система страны не пострадает. Множество неопределнностей зависят от политических развитий. Если сформируется устойчивое парламентское большинство и власть будет полностью легитимизирована, думаю, что для перехода к обязательной накопительной системе проблем не будет.

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