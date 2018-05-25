В США распродают со скидкой памятные монеты, приуроченные к саммиту с КНДР

Официальный магазин подарков Белого дома после заявления президента США Дональда Трампа об отказе от переговоров с северокорейским лидером распродаёт со скидкой памятные монеты, которые были посвящены этой встрече, следует из предложений на сайте магазина, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость лота, который продавался ранее за 24,95 доллара, упала на пять долларов — до 19,95.

Ранее сообщалось, что военное управление Белого дома отчеканило памятную монету к первому американо-северокорейскому саммиту, запланированному на 12 июня в Сингапуре. Всего сделали 250 памятных монет.

На лицевой стороне изображены лидеры двух государств на фоне флагов США и КНДР. На обратной — силуэт Белого дома, президентского самолёта и печать президента США.