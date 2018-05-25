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В Южной Америке запустили самый короткий международный рейс


Авиакомпания Aruba Airlines начала регулярное международное сообщение между островом Аруба (заморская территория Нидерландов) и  городом Пунто Фиджо (Венесуэла), которое занимает восемь минут,  как передает Арменпресс, об этом сообщает Travel and Leisure.

Цены на перелет, который планируется осуществлять два раза в неделю, начинаются от двухсот долларов.

Ранее самым коротким международным авиаперелетом был восьмиминутный рейс из Германии в Швейцарию, отмененный из-за низкой востребованности.

 

 




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