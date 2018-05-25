Абэ: Япония сожалеет, но поддерживает решение Трампа об отмене саммита с КНДР

Японская сторона с сожалением восприняла известия об отмене саммита между США и КНДР, но уважает и поддерживает это решение президента Дональда Трампа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Об этом в пятницу в Санкт-Петербурге заявил японским журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Это вызывает сожаление, но я уважаю и поддерживаю решение президента Трампа", - цитирует его агентство Kyodo. Абэ также отметил, что хотел бы на следующей неделе провести телефонные переговоры с президентом США по сложившейся ситуации.

24 мая пресс-служба Белого домаобнародовала послание Трампа Ким Чен Ыну, в котором президент США уведомил лидера КНДР о том, что принял решение отказаться от участия в планировавшейся на 12 июня двусторонней встрече в Сингапуре.