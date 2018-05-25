В семи органах по оказанию социальной помощи Арарата и Армавира обнаружены финансовые нарушения на сумму в 33 млн драмов

Управление по защите интересов государства прокуратуры Армении продолжает изучать материалы Контрольной палаты Армении. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью генеральной прокуратуры Армении.

В частности, при изучении текущего отчета за 19-е марта сего года выяснилось, что обнаружены финансовые нарушения в органах по оказанию социальной помощи.

При изучении текущего отчета в семи органах по оказанию социальной помощи Арарата и Армавира обнаружены финансовые нарушения на сумму в 33 млн 268 тысяч драмов по 178 эпизодам. Выплачивались пособия лицам, которые не являлись бенефициарами социальных программ.

Кроме того, были выявлены нарушения в деятельности членов советов по оказанию социальной помощи, что и привело к злоупотреблениям.

Материалы из генеральной прокуратуры Армении были направлены в полицию Армении для возбуждения уголовных дел – если выявятся основания для этого, выяснения обстоятельств и деталей и пр.