В Атлантике ожидается формирование до 16 штормов и ураганов в 2018 году

Специалисты Канадского центра по наблюдению за ураганами предсказывают, что в этом сезоне в Атлантическом океане сформируются до 16 тропических штормов и ураганов. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

"Из этого числа мы ожидаем от пяти до девяти ураганов. При этом до четырех из них могут стать "большими ураганами", порывы ветра в центре которых будут достигать минимум 178 км/ч (около 50 м/с)", - заявил телеканалу метеоролог Канадского центра по наблюдению за ураганами Роб Робишо.

В 2017 году на острова Карибского бассейна и южные штаты США обрушились шесть разрушительных ураганов, которым была присвоена третья или более высокая категории по шкале Саффира-Симпсона - то есть скорость ветра в их эпицентре превышала 58 м/сек.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его центре достигает 17,4 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.