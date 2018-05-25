В Армении в российских школах ЮВО прозвенел «последний звонок»

В школах российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, прозвенел «последний звонок» для детей военнослужащих выпускных классов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в Гюмрийском и Ереванском военных гарнизонах прошли торжественные праздничные митинги. На линейку были приглашены командование воинских частей, представители дипломатического корпуса, администрации, ветераны, родители, первоклассники и выпускники этих школ.

Выпускники и школьники подготовили для приглашенных гостей праздничные концерты с демонстрацией творческих номеров, запуск в небо голубей и воздушную композицию из множества разноцветных шаров, символизирующих дружбу народов двух стран.

Школы Министерства обороны Российской Федерации, расположенные в г. Ереван и г. Гюмри, где дислоцированы воинские части соединения ЮВО, по праву считаются одними из лучших учебных заведений в Армении по числу квалифицированных преподавателей.

Выпускники российских школ в Закавказье, как и учащиеся общеобразовательных учебных заведений по всей России, сдают Единый государственный экзамен и имеют равные права при поступление в гражданские и военные высшие учебные заведения страны.

В учебных заведениях минобороны России в Гюмрийском и Ереванском военном гарнизоне ежегодно обучается более 600 детей военнослужащих военной базы ЮВО.