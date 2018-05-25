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Прерванная работа Соткского рудника в Армении восстановлена


Работа Соткского рудника в Армении, где проходили акции протеста, восстановлена. Активисты сняли блокаду с дороги, ведущей к административным зданиям рудника.

Как сообщил «Арменпресс» главный инженер Соткского золотоносного рудника  Арутюн Арутюнян, 24-го мая около 17:00 дороги были разблокированы, и нормальная работа рудника была восстановлена, благодаря вмешательству правительства Армении.


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