Россия обеспокоена углублением сотрудничества Грузии с Североатлантическим альянсом и вправе принимать адекватные меры для укрепления своей безопасности, как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Накануне в Праге состоялся очередной раунд переговоров замглавы российского МИД Григорий Карасин и спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зурабом Абашидзе.

"Г.Б.Карасин выразил на встрече серьезную озабоченность углубляющимся сотрудничеством Грузии с НАТО. "Военное освоение" Закавказья внерегиональными силами представляет прямую угрозу для России. Партнеры Грузии по Североатлантическому альянсу не скрывают, что вооружают ее именно для "сдерживания России", — говорится в сообщении.

Там же отмечено, что "в этой ситуации российская сторона вправе принимать адекватные меры для укрепления безопасности своей и своих союзников".