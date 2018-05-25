Поздравительное послание председателя НС Армении Ара Баблояна по случаю Последнего звонка

Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил выпускников по случаю Последнего звонка. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении. В поздравлении сказано:

“Дорогие выпускники Армении и Арцаха,

сердечно поздравляю вас, ваших родителей и учителей с Последним звонком и Последним уроком.

Сегодня вы вступаете в новую жизнь. И пусть в ней вам всегда сопутствуют стремление к достижению целей, удача, общечеловеческие ценности и верные принципы, на которых вас воспитали ваши учителя. Сегодня также их праздник. Они вели вас в мир знаний, воспитали как человека и гражданина. Всегда храните в ваших душах посеянное ими добро и прекрасное, а в трудный миг прислушивайтесь к их советам и заветам.

Дорогие выпускники, сегодня все поздравляют вас, желая бесчисленных успехов и достижений. В них – надежды, которые мы связываем с вами и грядущим. Вы должны строить завтрашнюю Армению, созидать свободное и демократическое общество. Вы должны усиливать мощь нашей армии, развивать армянскую культуру, науку и экономику, обеспечивать достойное место нашей родины в мире.

Желаю всем вам правильного выбора профессии, постоянного стремления к обогащению знаниями, здоровья, счастья и добра. Пусть осуществятся все ваши надежды и мечты, все планы на будущее”.