Валерий Осипян призывает выпускников соблюдать порядок

На чальник полиции Армении Валерий Осипян поздравил выпускников с Последним звонком и призвал выпускников соблюдать порядок. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении. В заявлении сказано:

«Дорогие выпускники,

От имени полиции Армении и от себя лично поздравляю вас с Последним звонком.

Вы кончаете школу, входите в самостоятельную жизнь, где вашим будет право принимать решения, вашей же будет и вся тяжесть ответственности.

Желаю вам принимать взвешенные решения, достойно нести ответственность за них.

Желаю вам, чтобы шаг, который вы делаете сегодня, довел вас до ваших намеченных целей, и чтобы этот день запомнился вам светлым и добрым.

Дорогие выпускники,

Вместе с пожеланиями, прислушайтесь к призыву проявить себя с сегодняшнего дня как хозяева страны, граждане, соблюдать порядок для того, чтобы один из самых запоминающихся для наших детей день остался бы праздничным для всех нас. Еще раз поздравляю вас и желаю счастливого пути».

В преддверии "Последнего звонка", который отмечается в Армении в пятницу, сотрудники Дорожно-патрульной службы Дорожной полиции проводят встречи с директорами старших школ республики, в ходе которых обсуждают программы праздничных мероприятий, а также вопросы соблюдения общественного порядка и безопасности дорожного движения при их проведении.Представители Дорожной полиции советуют еще раз предупредить выпускников и их родителей о необходимости садиться за руль автомобиля только в трезвом состоянии, не допускать несовершеннолетних к управлению машиной, и не высовываться из окон во время движения.В день проведения "Последнего звонка" Дорожная полиция будет нести дежурство в усиленном режиме."Дорогие выпускники, родители и учителя, сделаем вместе все возможное во избежание нежелательных последствий, будем бдительны, не будем нарушать правила дорожного движения и общественный порядок для того, чтобы один из самых запоминающихся для наших детей день остался бы праздничным для всех нас", - отмечается в сообщении полиции.