Танцующие дети из Нигерии и их вирусное видео

Сейи Олуйоле учит танцевать детей из бедных нигерийских семей, ее школа танцев находится в столице страны Лагосе, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Многие из учеников Сейи раньше были бездомными и попрошайками. Сегодня она помогает им оплачивать учебу.

Недавно маленькие нигерийские танцоры записали видео, которое стало вирусным - им делились в соцсетях знаменитости, среди которых Наоми Кэмпбелл и Рианна.