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Танцующие дети из Нигерии и их вирусное видео


Сейи Олуйоле учит танцевать детей из бедных нигерийских семей, ее школа танцев находится в столице страны Лагосе, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Многие из учеников Сейи раньше были бездомными и попрошайками. Сегодня она помогает им оплачивать учебу.

Недавно маленькие нигерийские танцоры записали видео, которое стало вирусным - им делились в соцсетях знаменитости, среди которых Наоми Кэмпбелл и Рианна.

 

 




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