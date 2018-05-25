Танцующие дети из Нигерии и их вирусное видео
Сейи Олуйоле учит танцевать детей из бедных нигерийских семей, ее школа танцев находится в столице страны Лагосе, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Многие из учеников Сейи раньше были бездомными и попрошайками. Сегодня она помогает им оплачивать учебу.
Недавно маленькие нигерийские танцоры записали видео, которое стало вирусным - им делились в соцсетях знаменитости, среди которых Наоми Кэмпбелл и Рианна.
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