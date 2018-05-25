Армянские шахматисты – среди лидеров на турнире «Юные звезды мира»

В российском городе Кириши продолжается шахматный турнир «Юные звезды мира», в котором принимают участие и армянские шахматисты.

Как передает «Арменпресс», Армению на этом турнире представляют гроссмейстер Арам Акопян, международный мастер Шант Саргсян и мастер ФИДЕ Мамикон Гарибян.

После 9 туров гроссмейстер Арам Акопян и международный мастер Шант Саргсян набрали по 6,5 очков и находятся среди лидеров на турнире «Юные звезды мира».

Турнир «Юные звезды мира» состоит из 11 туров и завершится 26-го мая.