Борец Саак Ованнисян завоевал путевку на юношеские Олимпийские игры
Член сборной Армении по греко-римской борьбе, борец Саак Ованнисян завоевал путевку на юношеские Олимпийские игры 2018 года.
Как передает «Арменпресс», Саак Ованнисян завоевал путевку на юношеские Олимпийские игры, победив на первенстве Европы.Юношеские Олимпийские игры 2018 года пройдут 6-18-го октября в Буэнос-Айресе.
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