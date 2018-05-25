Международный конкурс имени Хачатуряна соберет в Армении музыкантов из 9 стран

В Ереване в 14-й раз проводится Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна, целью которого является популяризация творчества великого композитора.

В этом году конкурс состоится с 6-го по 14-е июня, он соберет в Армении 16 виолончелистов из 9 стран. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала директор фонда «Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна» Анна Тер-Овакимян.

«Особенносстью конкурса этого года является то, что в этом году отмечается 115-летие Арама Хачатуряна. Это для нас большой праздник, поскольку имя Арама Хачатуряна представляет во всем мире Армению, которая благодаря этому воспринимается как страна великой культуры»,- сказала она.

По ее словам, каждый раз кон курс проводится по определенной специальности, в этом году – это виолончель. Арам Хачатурян начал свою музыкальную карьеру с игры на этом инструменте. В конкурсе примут участие 16 виолончелистов из 9 стран – Армении, РФ, Дании, Норвегии и пр.

Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна с 2013 года входит в Федерацию Международных музыкальных конкурсов (World Federation of International Music Competitions), что регламентируется строгими критериями.

Международный конкурс молодых исполнителей имени Арама Хачатуряна пройдет в 3 тура, в программе – сольное исполнение сонаты-фантазии для виолончели и – по выбору, Концерт для виолончели или Концерт-рапсодия.

Председатель жюри – Сурен Багратуни, почетный председатель – Кшиштоф Пендерецкий.

Первый приз установлен в размере 15 000 долларов, 2-й - 10 000 долларов, 3-й - 5 000 долларов, предусмотрено также несколько специальных призов.