В Канаде двое неизвестных взорвали бомбу в ресторане

По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате взрыва в ресторане в Миссиссоге, недалеко от Торонто.

Полиция сообщила, что двое подозреваемых, скрывавших свои лица, зашли в ресторан Bombay Bhel и привели в действие самодельное взрывное устройство, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Известно, что несколько пострадавших были доставлены в больницу, а трое в критическом состоянии находятся в травматологическом центре в Торонто.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, пока задержать их не удалось.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Полиция опубликовала в "Твиттере" снимок камеры видеонаблюдения, на котором видно двух подозреваемых в толстовках с капюшонами. Один из них, по всей видимости, несет в руках бомбу.