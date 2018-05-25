В Канаде двое неизвестных взорвали бомбу в ресторане
По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате взрыва в ресторане в Миссиссоге, недалеко от Торонто.
Полиция сообщила, что двое подозреваемых, скрывавших свои лица, зашли в ресторан Bombay Bhel и привели в действие самодельное взрывное устройство, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.
Известно, что несколько пострадавших были доставлены в больницу, а трое в критическом состоянии находятся в травматологическом центре в Торонто.
Подозреваемые скрылись с места происшествия, пока задержать их не удалось.
Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
Полиция опубликовала в "Твиттере" снимок камеры видеонаблюдения, на котором видно двух подозреваемых в толстовках с капюшонами. Один из них, по всей видимости, несет в руках бомбу.