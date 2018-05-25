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В Канаде двое неизвестных взорвали бомбу в ресторане


По меньшей мере 15 человек получили ранения в результате взрыва в ресторане в Миссиссоге, недалеко от Торонто.

Полиция сообщила, что двое подозреваемых, скрывавших свои лица, зашли в ресторан Bombay Bhel и привели в действие самодельное взрывное устройство,  сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Известно, что несколько пострадавших были доставлены в больницу, а трое в критическом состоянии находятся в травматологическом центре в Торонто.

Подозреваемые скрылись с места происшествия, пока задержать их не удалось.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

Полиция опубликовала в "Твиттере" снимок камеры видеонаблюдения, на котором видно двух подозреваемых в толстовках с капюшонами. Один из них, по всей видимости, несет в руках бомбу.

 

 

 

 




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