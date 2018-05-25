Американский телеканал сообщил об успешных испытаниях российской С-500

Россия успешно провела секретные испытания системы ПВО новейшего поколения С-500, как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами американской разведки.

Телеканал передает, что С-500 смогла поразить цель на расстоянии около 481 километра, что почти на 80 километров больше, чем во время предыдущих известных тестов.

"Россия утверждает, что зенитно-ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, летательные аппараты и беспилотники, а также боевые самолеты вроде F-22 и F-35. С-500 расширит возможности Кремля в нанесении точных ударов по нескольким целям", — отмечает CNBC.

Кроме того, С-500 способна перехватывать объекты в ближнем космосе (почти сто километров от поверхности Земли).