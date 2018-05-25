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Поздравительное послание мэра Еревана Тарона Маргаряна по случаю Последнего звонка


Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил выпускников по случаю Последнего звонка. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В поздравлении сказано:

«Дорогие выпускники, 

от всего сердца поздравляю вас с окончанием школы и с самым трогательным моментом- с Последним звонком.
В школьные годы вы приобрели знания о культуре, истории, литературе, об окружающем мире и явлениях, которые, несомненно, пригодятся вам на всех этапах жизни. Я убежден, что вы всегда будете помнить своих учителей с любовью и уважением, будучи благодарными им за то, что они сделали, чтобы вы смогли построить свое будущее, стать хорошими специалистами, хорошими гражданами и просто хорошими людьми.
Дорогие педагоги и родители, 
действительно, бесценна ваша роль, которую вы сыграли за все эти годы в воспитании и образовании подрастающего поколения, 
Теперь очередь за вашими детьми и воспитанниками- оправдать ваши мечты. Я убежден, что они сделают это с честью. 
Дорогие выпускники, 
В этот знаменательный день желаю, чтобы вы были здоровы, продолжали обогащать свои знания и навыки, внося свой вклад в развитие и процветание нашей страны и ее 2800-летней столицы-Еревана.

 

ТАРОН МАРГАРЯН
Мэр Еревана».


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