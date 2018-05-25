Европейские индексы - 24-05-18

МОСКВА, 25 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 24 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.94% и составил 12855.09 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.31% и составил 5548.45 пункта, британский FTSE снизился на 0.92% и составил 7716.74 пункта, а российский RTSI снизился на 0.09% и составил 1173.63 пункта.