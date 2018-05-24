Указом президента Армении Армена Саркисяна, Артак Давтян назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Давтян назначен сроком на пять лет.