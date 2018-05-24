Премьер-министр представил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил на своей странице в Facebook нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-майора Артака Давтяна.

« Я рад представить новоназначенного начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении. Генерал-майор Артак Давтян», - как сообщает Арменпресс, написал премьер-министр.

Ранее указом президента Армении Армена Саркисяна, Мовсес Акопян был освобожден с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения.