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Премьер-министр представил нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении


Премьер-министр Армении Никол Пашинян представил на своей странице в Facebook нового начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-майора Артака Давтяна.

« Я рад представить новоназначенного начальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении. Генерал-майор Артак Давтян», - как сообщает Арменпресс, написал премьер-министр.

Ранее указом президента Армении Армена Саркисяна, Мовсес Акопян был освобожден с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения.




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