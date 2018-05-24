Указом премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Мовсес Акопян назначен главным военным инспектором. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Ранее указом президента Армении Армена Саркисяна, Мовсес Акопян был освобожден с должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения.