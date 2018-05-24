Решением премьер-министра Армении назначены новые заместители министров

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назначены новые заместители министров финансов и здравоохранения. Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, Карен Брутян назначен первым заместителем министра финансов, а Карен Тамазян и Армен Айрапетян назначены заместителями министров финансов.

Арсен Давтян назначен заместителем министра здравоохранения, Бабкен Тер-Григорян - заместителем министра диаспоры.

Ованнес Азизян освобожден от должности заместителя министра экономического развития и инвестиций по собственному заявлению.