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Министр Тандилян предложила отложить норму об обязательном порядке накопительной пенсионной системы на один год


Министр труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян представила проект изменений в Закон Армении «О накопительных пенсиях» на рассмотрение правительства для обсуждения вопросов накопительной пенсионной системы в законодательной сфере. Как сообщает Арменпресс, министр предложила отложить норму об обязательном порядке социальных выплат на один год, до 1 июля 2019 года.




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