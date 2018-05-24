Министр Тандилян предложила отложить норму об обязательном порядке накопительной пенсионной системы на один год

Министр труда и социальных вопросов Армении Мане Тандилян представила проект изменений в Закон Армении «О накопительных пенсиях» на рассмотрение правительства для обсуждения вопросов накопительной пенсионной системы в законодательной сфере. Как сообщает Арменпресс, министр предложила отложить норму об обязательном порядке социальных выплат на один год, до 1 июля 2019 года.