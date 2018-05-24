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Глава МИД Армении принял содокладчиков  Мониторинговой комиссии ПАСЕ


Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 24-го мая принял содокладчиков  Мониторинговой комиссии ПАСЕ по делам Армении Юлию Лёвочкину и Джузеппе Галатти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостей, министр отметил, что как бывший посол Армении в Совете Европы, ему приятно принимать делегацию ПАСЕ. Министр иностранных дел подчеркнул: «Совет Европы является важным партнером Армении на пути углубления демократии и построения институтов гражданского общества».

Выразив благодарность за прием, члены Мониторингового комитета ПАСЕ поздравили Зограба Мнацаканяна с назначением на пост министра иностранных дел и пожелали ему успехов в этой ответственной миссии. Было отмечено, что в рамках визита в Армению запланировано проведение ряда встреч с представителями исполнительной, законодательной и судебной властей, а также представителями гражданского общества и экспертами.

В ходе встречи стороны затронули события в Армении, реформы, проводимые в направлении укрепления демократии, повышения уровня защиты прав человека. Собеседники обсудили также деятельность ПАСЕ.

Министр представил содокладчикам Мониторингового комитета ПАСЕ усилия по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В этом контексте Зограб Мнацаканян подтвердил приверженность Армении исключительно мирному урегулированию карабахского конфликта. Он подчеркнул, что для успеха процесса важно наличие нацеленной на мир атмосферы.




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