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Гарегин Чугасзян прекратил голодовку после встречи с Николом Пашиняном


Председатель инициативы “Учредительный парламент” Гарегин Чугасзян прекратил голодовку. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook.

«Я рад сообщить, что после нашей встречи возле Матенадарана Гарегин Чугасзян прекратил голодовку», - написал Пашинян.




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