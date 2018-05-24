Гарегин Чугасзян прекратил голодовку после встречи с Николом Пашиняном

Председатель инициативы “Учредительный парламент” Гарегин Чугасзян прекратил голодовку. Как сообщает Арменпресс, об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook.

«Я рад сообщить, что после нашей встречи возле Матенадарана Гарегин Чугасзян прекратил голодовку», - написал Пашинян.