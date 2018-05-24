Президент Армении принял  содокладчиков  Мониторинговой комиссии ПАСЕ

Президент Армении Армен Саркисян принял содокладчиков Мониторинговой комиссии ПАСЕ по делам Армении Юлию Лёвочкину и Джузеппе Галатти.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, приветствуя гостей, Армен Саркисян представил последние события в Армении. Он подчеркнул, что Совет Европы является важным партнером в осуществлении реформ в Армении, и страна заинтересована в продолжении активного сотрудничества.

Содокладчики с удовлетворением отметили мирный процесс и урегулирование армянских событий и придали важное значение роли и усилиям президента Республики в этих процессах.

Стороны обменялись мнениями о дальнейших процессах.