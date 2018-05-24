Президент Армении принял директора офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии

Президент Армении Армен Саркисян принял директора офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии Жана-Луи Атангана Амугу и специального советника генерального секретаря Эрве Ладсу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркигсян подчеркнул, что власти страны придают большое значение организации саммита Международной организации Франкофонии, и заверил, что Армения выполнит свое обязательство с честью. Он отметил, что сегодня все политические процессы перенесены в Национальное Собрание, сформировано новое правительство, и все идет нормально.

«Армения продолжает подготовительную работу с прежней настойчивостью», - подчеркнул президент Армении.

Выразив благодарность за теплый прием, Жан-Луи Атангана Амугу передал поздравления председателя Международной организации Франкофонии Армену Саркисяну в связи с избранием на пост президента Республики Армения.

Коснувшись последних событий в Армении, директор офиса генерального секретаря Международной организации Франкофонии отметил, что народные процессы получили наилучшее решение, и подчеркнул роль президента в этом процессе. Он отметил, что смена власти без применения насилия и кровопролития в Армении может быть поучительным для многих стран, особенно для стран Франкофонии.