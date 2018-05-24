СМИ: Буркина-Фасо разорвала дипломатические отношения с Тайванем

Правительство Буркина-Фасо приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Тайванем. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

"Как заявил в четверг в Уагадугу (столица Буркина-Фасо - прим. ТАСС) министр иностранных дел и регионального сотрудничества Альфа Барри, Буркина-Фасо разорвала дипотношения с Тайванем. По его словам, посольство республики на Тайване будет закрыто", - говорится в сообщении агентства.

Таким образом, число стран, поддерживающих с Тайбэем связи "на уровне дипмиссий" в обход Пекина, сократилось до 18.

1 мая Китай объявил об установлении двусторонних дипломатических отношений с Доминиканской Республикой, которая подтвердила этот факт и одновременно заявила о разрыве всех официальных контактов с Тайванем.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на этот крупнейший китайский остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшего поражение в гражданской войне с китайскими коммунистами. В КНР считают Тайвань своей провинцией и добиваются конечного воссоединения.





