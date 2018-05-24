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На площади Свободы состоится праздничный концерт «Последнего звонка»


25-го мая в 19.00 мэрия Еревана приглашает выпускников столицы на площадь Азатутян (площадь Свободы) принять участие в праздничной концертной программе, посвященной «Последнему звонку», в которой примут участие популярные исполнители армянской эстрады.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, мероприятие состоится 25-го мая, в 19.00 на площади Азатутян.




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