На площади Свободы состоится праздничный концерт «Последнего звонка»

25-го мая в 19.00 мэрия Еревана приглашает выпускников столицы на площадь Азатутян (площадь Свободы) принять участие в праздничной концертной программе, посвященной «Последнему звонку», в которой примут участие популярные исполнители армянской эстрады.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, мероприятие состоится 25-го мая, в 19.00 на площади Азатутян.