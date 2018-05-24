Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 24-05-18

ЕРЕВАН, 24 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 24 мая, курс доллара США вырос на 0.17 драмa и составил 482.65 драм. Курс евро вырос на 0.49 драмa и составил 566.10 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 7.86 драм. Курс британского фунта вырос на 2.49 драмa и составил 646.46 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 55.78 драмa и составила 20002.13 драм. Цена серебра сократилась на 0.68 драмa и составила 256.51 драм. Цена платины сократилась на 41.60 драмa и составила 14012.35 драм.