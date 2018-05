Джон Малкович исполнит роль Эркюля Пуаро в новой экранизации романа Агаты Кристи

Голливудский актер, сценарист и продюсер Джон Малкович сыграет роль детектива Эркюля Пуаро в новой экранизации романа Агаты Кристи (1890-1976) "Убийства по алфавиту" (The A.B.C. Murders). Телефильм станет совместным проектом американской студии Amazon и британской Би-би-си. Как передает Арменпресс, об этом сообщил журнал Variety.

Уже известно, что продюсером картины выступит правнук знаменитой английской писательницы Джеймс Причард, который ранее занимался организацией съемок фильма "Убийство в Восточном экспрессе" (Murder on the Oriental Express, 2017) и мини-сериала "Свидетель обвинения" (The Witness for the Prosecution, 2016). Режиссером ленты станет Алекс Габасси. Съемки начнутся в июне нынешнего года.

Роман "Убийства по алфавиту" был написан Агатой Кристи в 1936 году и считается одним из ее самых значительных произведений. Его особенностью является смена лица, от имени которого ведется повествование. Книга была дважды экранизирована. В 1965 году роль Эркюля Пуаро исполнил американский актер Тони Рэндалл, а в 1992 был снят эпизод для британского телесериала с Дэвидом Суше в главной роли.