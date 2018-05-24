Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Католикоса Всех Армян Гарегина Второго
17:25, 24 Май, 2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.
Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Пашинян заявил, что недавние политические процессы в Армении решены в соответствии с посланием Его Святейшества и Армянской церкви о солидарности.
Гарегин Второй пожелал премьер-министру и новым членам кабинета министров успехов и продуктивной деятельности ради благосостояния Армении, преодоления трудностей и регистрации новых достижений.Премьер-министр Пашинян и Его Святейшество Гарегин Второй обсудили ряд вопросов, касающихся внутриполитических событий, отношений между церковью и государством и т.д.