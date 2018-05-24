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Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Католикоса Всех Армян Гарегина Второго


Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял Католикоса Всех Армян Гарегина Второго.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр Пашинян заявил, что недавние политические процессы в Армении решены в соответствии с посланием Его Святейшества и Армянской церкви о солидарности.

Гарегин Второй пожелал премьер-министру и новым членам кабинета министров успехов и продуктивной деятельности ради благосостояния Армении, преодоления трудностей и регистрации новых достижений.

Премьер-министр Пашинян и Его Святейшество Гарегин Второй обсудили ряд вопросов, касающихся внутриполитических событий, отношений между церковью и государством и т.д.


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